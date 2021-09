ÉCOUTEZ : Taylor Swift lance une nouvelle version de Wildest Dreams

Taylor Swift a surpris ses fans, vendredi, en dévoilant une toute nouvelle version de son succès Wildest Dreams, tiré de son album 1989 paru en 2014! Vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Shake It Off, Blank Space, Style et Bad Blood, ce disque pourrait bientôt être « relancé » dans une édition entièrement réenregistrée, comme ce fut le cas pour Fearless au printemps dernier.

Cette « nouveauté » nous arrive au moment où Taylor Swift met la touche finale à la version réenregistrée de son album Red (Taylor's Version) qui sera lancée le 19 novembre prochain. La réédition du quatrième disque en carrière de la populaire chanteuse comprendra les 30 chansons qui devaient à l’origine figurer sur ce disque. On y retrouvera aussi les succès We Are Never Ever Getting Back Together et I Knew You Were Trouble, ainsi qu’un duo inédit avec Ed Sheeran.

Tout comme Fearless (Taylor’s Version) lancé en avril dernier, Red (Taylor's Version) a été produit en réaction à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 31 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

Très active depuis le début de la pandémie, Taylor Swift a également lancé les albums-surprises Folklore et Evermore, en juillet et décembre 2020.