ÉCOUTEZ : Taylor Swift met en ligne deux nouvelles chansons

Après avoir vu son album Folklore décrocher le titre de l’album le plus vendu en 2020 plus tôt cette semaine, Taylor Swift fait maintenant un cadeau à ses fans en mettant en ligne deux chansons inédites!

Intitulées Right Where You Left Me et It’s Time To Go, ces deux pièces étaient jusqu’ici uniquement disponibles en formats cd ou vinyle sur l’édition de luxe d’Evermore, le plus récent disque de Taylor Swift.

Lancé à la surprise générale le 11 décembre dernier, Evermore est en quelque sorte le « disque sœur » de Folklore paru le 24 juillet 2020. Le 9e album studio de la chanteuse américaine de 31 ans comprend 15 nouvelles chansons (17 sur l’édition de luxe), dont le premier extrait officiel intitulé Willow.

Depuis sa sortie, Evermore a séjourné deux semaines consécutives au numéro 1 du Billboard 200, un classement qui compile les disques les plus vendus aux États-Unis.