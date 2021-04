ÉCOUTEZ : Taylor Swift s’adresserait à Joe Jonas dans Mr. Perfectly Fine

Taylor Swift vient de dévoiler un nouvel extrait de son album Fearless (Taylor’s Version) qui paraîtra ce vendredi 9 avril. Intitulée Mr. Perfectly Fine, cette chanson inédite s’adresserait à nul autre que Joe Jonas, l’ex-amoureux de la star américaine!

Dans Mr. Perfectly Fine écrite il y a 13 ans, la chanteuse évoque une peine d’amour qui, selon de nombreux observateurs, mettrait en scène le célèbre membre des Jonas Brothers qui a été brièvement en couple avec Taylor Swift en 2008, avant de la quitter pour entamer une relation avec l'actrice Camilla Belle. Joe Jonas a par la suite épousé Sophie Turner en 2019.

« Moi en 2020 : ma vie est cool, j’écris des chansons basées sur la fiction pour éviter le drame, je me sens devenue adulte. Ma musique de 2008 : je chante d'une petite voix "REELEEEEEEASE MR PERFECTLY FIIIIIIINE" », a confié l’interprète de Folklore et Evermore, avant d’échanger une série de messages pour le moins ambigus avec Sophie Turner via Instagram.

Tout comme la nouveauté You All Over Me interprétée en duo avec Maren Morris, Mr. Perfectly Fine paraîtra sur la nouvelle édition de Fearless (Taylor’s Version), le deuxième album en carrière de Taylor Swift paru en 2008.

Ce disque comptera 27 chansons, dont une version remixée du hit Love Story et six titres inédits que la chanteuse de 31 ans a écrits alors qu’elle était âgée entre 16 et 18 ans. On y retrouvera également une collaboration avec Keith Urban baptisée That’s When.

Rappelons que Taylor Swift s'était engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons, après l’achat des droits de ses six premiers disques par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings.