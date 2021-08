ÉCOUTEZ : The Black Eyed Peas de retour avec la chanson HIT IT

Les Black Eyed Peas sont de retour! La formation californienne vient de dévoiler la chanson HIT IT interprétée en collaboration avec la rappeuse américaine Saweetie et la chanteuse américano-vénézuélienne-italienne Lele Pons.

Laissant présager un nouvel album des Black Eyed Peas, cette chanson aux sonorités latino-électroniques comprend des échantillonnages de La Di Da Di, une pièce de Doug E. Fresh et Slick Rick lancée en 1985.

HIT IT est la première nouveauté des Black Eyed Peas depuis la sortie de l’album TRANSLATION en juin 2020. Le 8e disque studio du groupe de will.i.am, apl.de.ap et Taboo a connu un solide succès commercial grâce à des hits comme RITMO en duo avec J Balvin et MAMACITA avec Ozuna et J Rey Soul.

Intégrant le hip-hop, la pop, le dance, le reggaeton et le trap, l'album TRANSLATION comptait aussi des collaborations avec Shakira (GIRL LIKE ME), El Alfa (NO MAÑANA), Maluma (FEEL THE BEAT), Becky G (DURO HARD), French Montana (MABUTI), ainsi que Tyga et Nicky Jam (VIDA LOCA).