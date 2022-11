ÉCOUTEZ : The Offspring célèbre Noël avec Bells Will Be Ringing

Le groupe The Offspring a décidé de célébrer Noël à l’avance cette année en dévoilant sa propre version du classique des Fêtes Bells Will Be Ringing (Please Come Home for Christmas)!

« Nous avons toujours adoré la version classique de Charles Brown de cette chanson et nous pensons qu'elle est vraiment sous-estimée. Nous avons pensé que ce serait la suite parfaite de Noël (Baby Please Come Home) que nous avons enregistrée l'année dernière, en poursuivant sur le thème du retour à la maison pour Noël », ont déclaré le chanteur Dexter Holland, le guitariste Noodles et le bassiste Todd Morse.

Co-écrite, composée et interprétée à l’origine par Charles Brown en 1960, Bells Will Be Ringing (Please Come Home for Christmas) a notamment été reprise par les Eagles en 1978 et Bon Jovi en 1992.

Après avoir dû annuler tous ses concerts prévus l’hiver dernier au Canada en raison de la pandémie, The Offspring a finalement débuté cet automne sa tournée conjointe avec Simple Plan.

Les deux groupes se sont notamment arrêtés à Saguenay le 2 novembre, à Montréal le 4 novembre et à Québec le 5 novembre. Au total, 18 spectacles seront présentés dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll 2022 qui se terminera le 27 novembre à Victoria.

Lancé en avril 2021, l’album Let The Bad Times Roll succédait à Days Go By paru en 2012. Le 10e disque studio de la formation américaine comprend 12 titres, dont les chansons Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore et The Opioid Diaries.