ÉCOUTEZ : The Offspring lance la chanson-titre de son nouvel album

C’est maintenant officiel : The Offspring lancera son 10e album studio le 16 avril prochain! Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la formation a dévoilé mercredi Let The Bad Times Roll, la chanson-titre de ce premier nouveau disque en près d'une décennie.

Selon le chanteur Dexter Holland, la chanson Let The Bad Times Roll reflète parfaitement les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui : « J'ai l'impression que nous sommes dans une période unique de l'histoire où, au lieu de dire ‘nous faisons de notre mieux’, nos leaders mondiaux disent plutôt ‘f ** k it’ et ça c'est vraiment effrayant ».

« Malheureusement, les gens disent que si tout est pour s’en aller en enfer, on est aussi bien d’en tirer le meilleur parti, ou au moins de s’en sortir en s’en fichant », a ajouté le guitariste Kevin « Noodles » Wasserman par voie de communiqué.

Comprenant un total de de 12 titres, l’album Let The Bad Times Roll sera la troisième collaboration du groupe californien avec le producteur canadien Bob Rock.

Baptisé Days Go By, le plus récent album signé The Offspring est paru en juin 2012. Trois ans plus tard, le groupe présentait la chanson Coming for You qui laissait alors penser qu’un nouveau disque s’apprêtait à sortir.