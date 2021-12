ÉCOUTEZ : The Weeknd en duo posthume avec Aaliyah

Plus de 20 ans après le décès tragique d’Aaliyah, The Weeknd joint sa voix à celle de la défunte chanteuse américaine sur la nouvelle chanson Poison. Ce duo paraîtra sur un album posthume d’Aaliyah qui sortira l’an prochain et qui pourrait s’intituler Unstoppable.

Selon Barry Hankerson, l'oncle d'Aaliyah, l’ultime album de la chanteuse R&B pourrait aussi comprendre des collaborations avec Drake, Future, Ne-Yo, Chris Brown et Snoop Dogg.

« Je suis tellement excité de partager cette nouvelle chanson d’Aaliyah et du très talentueux The Weeknd. Je voulais que ses fans reçoivent un cadeau spécial avant les Fêtes et j’ai pensé que c’était le moment idéal pour faire paraître une offrande jamais entendue auparavant », a annoncé Barry Hankerson, aussi fondateur de Blackground Records.

Née le 16 janvier 1979 à New York, Aaliyah Dana Haughton a perdu la vie le 25 août 2001 dans un accident d'avion survenu aux Bahamas, et ce, à l’âge de seulement 22 ans.

The Weeknd avait quant à lui déjà utilisé des échantillonnages d’une autre chanson d'Aaliyah, Rock the Boat sortie en 2001, sur sa pièce What You Need parue en 2011.

Rappelons que le chanteur canadien a fait parler de lui au cours des derniers jours grâce au vidéoclip de son hit Save Your Tears qui a été couronné vidéo musicale la plus visionnée sur YouTube depuis le début de l’année et clip le plus diffusé par MTV en 2021!