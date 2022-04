ÉCOUTEZ : The Weeknd lance une collaboration avec Kaytranada

The Weeknd vient de dévoiler une version remixée de sa chanson Out of Time réalisée par nul autre que le producteur et DJ montréalais Kaytranada! Cette nouveauté du chanteur torontois de 32 ans est disponible sur un nouvel EP qui comprend aussi la chanson originale ainsi qu’une version instrumentale.

Succédant à Take My Breath et Sacrifice, Out of Time est le troisième extrait de Dawn FM, le plus récent album de The Weeknd paru le 7 janvier dernier. Coécrite avec Daniel Lopatin, la version originale de cette chanson comprend des échantillonnages de la pièce Midnight Pretenders de Tomoko Aran lancée en 1983.

Pour les plus « téméraires », rappelons qu’il existe également une version d’Out of Time gravée sur une lame de scie circulaire!

Natif de Port-au-Prince, à Haïti, Kaytranada a quant à lui remporté un Grammy et un Juno Award grâce à son album Bubba paru en 2019. De son vrai nom Louis Kevin Celestin, le musicien électronique canado-haïtien est âgé de 29 ans.