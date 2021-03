ÉCOUTEZ : The Weeknd met en ligne son tout premier mixtape

Il y a 10 ans, The Weeknd dévoilait son tout premier mixtape intitulé House of Balloons. Afin de célébrer cet anniversaire, le chanteur canadien de 31 ans a mis en ligne, pour la toute première fois, la version intégrale de ce disque qui a lancé sa carrière.

En plus d’être désormais disponible sur toutes les plateformes numériques, House of Balloons est offert en édition spéciale vinyle limitée à 1000 exemplaires, seulement jusqu’au mardi 23 mars à 15 h. En plus des neuf titres originaux, ce disque comporte une illustration de l'artiste new-yorkais Daniel Arsham en couverture.

Réalisé par quelques-uns des producteurs les plus influents au pays, House of Balloons a été baptisé en l’honneur du surnom du petit appartement de Toronto qu’Abel Makkonen Tesfaye (alias The Weeknd) partageait à l’époque avec ses amis.

Sorti le 21 mars 2011, ce mixtape a par la suite été intégré à la compilation Trilogy, avec Thursday et Echoes of Silence, respectivement parus en août et décembre de la même année.

Rappelons que The Weeknd a été élu grand favori en vue de la 50e cérémonie des JUNO Awards qui aura lieu le 16 mai prochain, et ce, grâce à son album After Hours et à son méga-hit Blinding Lights qui a récemment décroché le titre de la chanson la plus écoutée dans le monde en 2020!