ÉCOUTEZ : The Weeknd se joint à Summer Walker pour Best Friends

The Weeknd a dévoilé vendredi une version remixée de sa chanson Best Friends interprétée pour l’occasion avec Summer Walker. Il s’agit de la toute première collaboration entre l’auteur-compositeur-interprète canadien de 32 ans et la chanteuse américaine de 26 ans.

La version originale de Best Friends est parue le 7 janvier dernier sur l’album Dawn FM de The Weeknd qui comprend aussi les chansons Take My Breath, Sacrifice, Out of Time et How Do I Make You Love Me?.

Depuis le lancement de son 5e album studio, le chanteur originaire de Toronto multiplie les nouvelles versions des pièces figurant sur ce disque, que ce soit Out of Time remixée par le DJ canadien Kaytranada, Starry Eyes par Mike Dean, Dawn FM par Oneohtrix Point Never ou encore How Do I Make You Love Me? par Sebastian Ingrosso de Swedish House Mafia et Salvatore Ganacci.

Quant à Summer Walker, celle-ci s’est hissée au sommet des ventes aux États-Unis grâce à son album Still Over It sorti en novembre 2021.

