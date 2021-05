ÉCOUTEZ : Twenty One Pilots prêt pour le week-end avec Saturday

Twenty One Pilots a dévoilé mardi le troisième extrait de l’album Scaled And Icy qui paraîtra ce vendredi 21 mai. Avec son texte festif, cette nouvelle chanson intitulée Saturday nous fait déjà rêver à l’arrivée du week-end!

« Slow down on Monday / Not a sound on Wednesday / Might get loud on Friday / But on Saturday, Saturday, Saturday / We paint the town », chante Tyler Joseph dans ce véritable ver d’oreille! (Ralentissez lundi / Pas un son mercredi / On peut être plus bruyant le vendredi / Mais samedi, samedi, samedi / Nous peignons la ville).

Scaled And Icy comprendra 11 chansons, dont les extraits Saturday, Choker et Shy Away. Écrit et composé à distance, en plein confinement, le 6e disque studio de Twenty One Pilots succédera à Trench, paru en 2018.

Afin de célébrer le lancement de ce nouvel album, Tyler Joseph et Josh Dun présenteront un concert virtuel en direct, ce vendredi 21 mai, à compter de 20 h. Les fans peuvent toujours se procurer leurs billets pour cet événement sur le site du groupe.

Twenty One Pilots interprétera par ailleurs sa chanson Shy Away, ce dimanche 23 mai, lors de la cérémonie des Billboard Music Awards. On pourra également assister à des performances de BTS, Duran Duran, The Weeknd, DJ Khaled, H.E.R. et Migos.

Le duo américain est également en nomination à trois reprises en vue de la huitième édition des iHeartRadio Music Awards qui aura lieu à Los Angeles, le jeudi 27 mai.