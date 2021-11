ÉCOUTEZ : U2 lance la chanson Your Song Saved My Life

U2 est de retour avec Your Song Saved My Life, une chanson qui figurera sur la bande sonore originale du film d’animation Sing 2 qui paraîtra le 17 décembre prochain! Cette pièce est la première nouveauté du célèbre groupe irlandais depuis 2019.

Réalisé par Garth Jennings, Sing 2 (Tous en scène 2) est le deuxième volet des aventures de Buster Moon et de ses amis qui ont commencé en 2016.

Intitulé Songs of Experience, le plus récent album de U2 est paru en 2017. Depuis, la formation de Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr a présenté deux tournées internationales, soit The Joshua Tree Tour (2017 et 2019) et Experience + Innocence Tour (2018).