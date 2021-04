ÉCOUTEZ : un album inédit de Prince verra bientôt le jour

Les fans de Prince auront droit à un nouvel album du légendaire chanteur, cinq ans après sa mort! Intitulé Welcome 2 America, ce disque paraîtra le 30 juillet prochain, sous l’étiquette Legacy Recordings, une division de Sony.

Cet album comptera 12 chansons inédites de Prince, dont la pièce-titre qui a été dévoilée jeudi après-midi. Le mythique auteur-compositeur-interprète américain y déclare notamment que « l'Amérique est une terre de liberté, mais aussi un foyer pour l'esclave ».

Enregistré en 2010, Welcome 2 America a été « retrouvé » dans la chambre forte du studio de Prince, surnommée The Vault. Selon les rumeurs, cette pièce contiendrait une quantité phénoménale de « trésors » appartenant au défunt artiste, dont des démos, des albums partiellement terminés, des enregistrements en direct et des collaborations inédites.

Une version « coffret de luxe » de ce nouvel album comprendra également un concert intégral que Prince avait présenté à Los Angeles, le 28 avril 2011, en compagnie de son groupe New Power Generation. Même si l’album du même nom n’avait jamais vu le jour, Welcome 2 America avait donné naissance à une tournée internationale éponyme de 115 spectacles, entre décembre 2010 et septembre 2012.

Welcome 2 America ne constitue pas la première nouveauté de Prince depuis sa mort. Au cours des deux dernières années, les albums 1999 et Sign o' the Times ont notamment été réédités avec l’ajout de titres inédits, tels Don’t Let Him Fool Ya et Cosmic Day.

Rappelons que Prince est décédé le 21 avril 2016, à l’âge de 57 ans.