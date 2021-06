ÉCOUTEZ : une chanson inédite de Prince dédiée à la communauté noire

Une chanson inédite de Prince a été dévoilée jeudi! Intitulée Born 2 Die, cette pièce posthume figurera sur l’album Welcome 2 America qui paraîtra le 30 juillet prochain. Écrite un an après le début de la présidence de Barack Obama, Born 2 Die se voulait une réflexion sur la situation de la communauté noire aux États-Unis au début de la décennie 2010.

« Prince réfléchissait aux problèmes de la communauté noire et au rôle qu'il espérait jouer. Comme cela s'est produit d'innombrables fois dans sa carrière, Prince a fini par ranger la chanson et le reste de l'album Welcome 2 America dans son légendaire coffre », explique-t-on dans un communiqué.

Welcome 2 America comptera 12 chansons inédites de Prince enregistrées au printemps 2010, dont la pièce-titre qui a été lancée en avril dernier. Sur ce disque, le mythique auteur-compositeur-interprète américain « fait état de ses inquiétudes, de ses espoirs et de sa vision pour une société en mutation, prévoyant une ère de division politique, de désinformation et de combat renouvelé pour la justice raciale ».

Une version de luxe de ce nouvel album comprendra également un concert intégral que Prince avait présenté à Los Angeles, le 28 avril 2011, en compagnie de son groupe New Power Generation.

Rappelons que Prince est décédé le 21 avril 2016, à l’âge de 57 ans.