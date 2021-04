ÉCOUTEZ : une nouvelle chanson de Nirvana créée par ordinateur

Le 27e anniversaire de la mort de Kurt Cobain a été souligné de façon bien spéciale, ce lundi de Pâques, avec la sortie d’une nouvelle chanson de Nirvana, entièrement créée par ordinateur!

Intitulée Drowned in the Sun, cette pièce conçue par intelligence artificielle est une initiative de Lost Tapes of the 27 Club, un projet mis sur pied par Over the Bridge, un organisme à but non-lucratif qui a pour mission de venir en aide aux membres de l'industrie musicale aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Les instigateurs de ce projet ont utilisé le logiciel Google AI Magenta pour analyser les œuvres d’une trentaine de défunts musiciens, tels Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison et Jimi Hendrix, et tenter de créer ce qui pourrait ressembler le plus à une nouvelle chanson de ces artistes.

« Et si tous ces extraordinaires musiciens avaient bénéficié d’un soutien en santé mentale? Malheureusement, dans l'industrie de la musique, la dépression est normalisée et romancée… », a déclaré au magazine Rolling Stone Sean O’Connor, membre du conseil d’administration d’Over the Bridge.

La voix que l’on entend sur Drowned in the Sun est celle d’Eric Hogan, le chanteur du groupe hommage à Nirvana qui a confié s’être senti particulièrement honoré de participer à ce projet.

Rappelons que Kurt Cobain s’est enlevé la vie le 5 avril 1994, à Seattle, à l’âge de 27 ans.