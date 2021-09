ÉCOUTEZ : Valérie Carpentier se confie sur son prochain album

Près de cinq ans après la parution de son plus récent album, Valérie Carpentier nous présentait récemment Monokini & tsunami, le premier extrait d’un nouveau disque qui paraîtra le printemps prochain. Afin de souligner ce grand retour, la chanteuse de 27 ans s’est entretenue avec Seb Lozon, animateur au 107,5 Rouge à Québec et chroniqueur culturel à l'émission Noovo Le Fil!

« J’ai écrit Monokini & tsunami alors que j’étais très triste mais d’autres chansons de l’album l’ont été lorsque je me trouvais dans un tout autre état esprit. Oui, il y aura beaucoup de pièces tristes sur mon prochain disque mais celles-ci m’ont fait du bien, c’est une émotion dont je ne veux plus avoir honte », a confié Valérie Carpentier au sujet du processus de création de son prochain disque qui s’est déroulé suite à une relation toxique évoquée dans la chanson Monokini & tsunami.

« Cet album est le résultat d’un voyage personnel et introspectif et j’imagine que ça va s’entendre à travers les textes. On y sentira plus de sensibilité que dans mes autres disques mais je continuerai à chanter avec une certaine nonchalance. Ça va être hétéroclite, éclectique, plus énergique, plus frais, plus pop. J’y mélangerai mon amour des anciennes chansons avec des rythmes plus modernes. Et j’y parlerai même de ma relation avec la famille de Jésus! », a ajouté celle qui a remporté la toute première édition de l’émission La Voix avant de participer à la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.

Lors de cet entretien, Valérie Carpentier est aussi revenue sur les débuts de sa carrière, ses expériences professionnelles et la façon dont elle a vécu la pandémie.

« Avant la pandémie, je n’allais pas très bien. La pandémie, c’était un peu comme si la terre s’arrêtait de tourner et c’est un peu ce que j’attendais depuis tout ce temps, même si ça a causé plein de problèmes pour tout le monde. J’ai eu la chance de remettre mes priorités dans l’ordre et je suis allée me chercher une nouvelle équipe que j’aime beaucoup. On dirait que j’ai réalisé, comme beaucoup d’autres personnes, qu’il y a plein de choses hors de notre contrôle dans la vie et qu’il faut donc voir ce qu’on peut contrôler et saisir les opportunités », a déclaré la chanteuse.

Le troisième album de chansons originales de Valérie Carpentier succédera à L’été des orages et Pour Rosie, respectivement parus en 2013 et 2016. Et, bonne nouvelle, d’autres extraits de ce nouveau disque seront dévoilés d’ici sa sortie, prévue au printemps 2022!

Vous pouvez écouter ci-bas la version intégrale de l’entrevue qu’a accordée Valérie Carpentier à Seb Lozon.