ÉCOUTEZ : Weezer dévoile la chanson I Need Some of That

Weezer a lancé mercredi la chanson I Need Some of That, nouvel extrait de Van Weezer, le 15e album du groupe américain qui paraîtra le 7 mai prochain, après une très longue attente.

Van Weezer devait à l’origine sortir en mai 2020, pour accompagner la tournée conjointe Hella Mega Tour avec Green Day et Fall Out Boy. Ces deux projets avaient toutefois dû être reportés en raison de la pandémie, ce qui n’a pas empêché Weezer de lancer un autre album, OK Human, en janvier dernier.

L’album Van Weezer comptera 10 chansons, dont les extraits I Need Some Of That, The End of the Game, Beginning of the End et Hero, une chanson destinée à rendre hommage aux travailleurs de la santé luttant contre la COVID-19. Ce disque succédera à OK Human et Black Album paru en 2019.

Les membres de la formation ont également annoncé que Van Weezer serait tout spécialement dédié à Eddie Van Halen, décédé le 6 octobre 2020 à l’âge de 65 ans.