ÉCOUTEZ : Weezer reprend le classique Enter Sandman de Metallica

Metallica vient de dévoiler deux nouveaux extraits de l’album de reprises The Metallica Blacklist! Cette fois-ci, c’est nul autre que Weezer qui reprend Enter Sandman, le classique de la mythique formation américaine sorti en 1991. Metallica a profité de l’occasion pour mettre en ligne une reprise de Through the Never interprétée par le chanteur nigérian Tomi Owó.

Ces nouvelles versions des chansons Enter Sandman et Through the Never paraîtront sur l’album The Metallica Blacklist qui sera lancé cet automne, dans le cadre du 30e anniversaire du disque The Black Album. Une première reprise d’Enter Sandman avait été présentée en juin dernier, celle-ci interprétée par la star colombienne Juanes.

Metallica a aussi dévoilé au cours des derniers mois une nouvelle version de Nothing Else Matters signée Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Man, Robert Trujillo et Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, ainsi que deux reprises de Wherever I May Roam, la première interprétée par le chanteur colombien J Balvin et la seconde par l’artiste country Jon Pardi.

The Metallica Blacklist mettra en vedette 53 artistes qui revisiteront les 12 chansons originales du cinquième disque studio du célèbre groupe. Parmi ceux-ci, mentionnons Alessia Cara, St. Vincent, Corey Taylor, Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Chris Stapleton, Portugal. the Man et Dave Gahan de Depeche Mode.

The Metallica Blacklist sera disponible en format numérique le 10 septembre prochain, puis en éditions physiques (4 CD ou 7 vinyles), le 1er octobre. Les fans pourront aussi se procurer l'album original entièrement remastérisé, disponible en version numérique, en double vinyle ou en CD.

Les bénéfices de The Metallica Blacklist seront remis à la Fondation All Within My Hands de Metallica, ainsi qu’à des œuvres de bienfaisance choisies par les différents artistes participant à ce projet.