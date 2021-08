ÉCOUTEZ : Zaz dévoile Imagine, le premier extrait de son 5e album

Zaz a lancé vendredi la chanson Imagine, premier extrait de son nouvel album Isa qui, c’est maintenant confirmé, paraîtra le 22 octobre prochain! Ce disque nous arrivera trois ans après la sortie d’Effet miroir, le quatrième album de la chanteuse française vendu à plus de 375 000 exemplaires dans le monde.

« Imagine est rempli d'amour et d'espoir et ça fait du bien en ce moment », a déclaré l’auteure-compositrice-interprète de 41 ans sur les réseaux sociaux.

« J’avais envie de nouvelles chansons. J’avais envie de nouveauté, de travailler avec de nouvelles personnes et de créer quelque chose... J’ai essayé de me développer, de me mettre à l’écoute et de faire autre chose que ce que je faisais d’habitude », avait confié Zaz au début de l’été, dans le cadre de sa websérie Le journal d’Isa qui traite du processus de création de son nouvel album.

Paru en novembre 2018, Effet miroir comportait des succès comme Qué vendrá, On s'en remet jamais et Nos vies. En avril 2020, Isabelle Geffroy (alias Zaz) avait aussi collaboré avec Kelly Clarkson en interprétant en duo la version francophone de la chanson I Dare You.