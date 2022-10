Ed Sheeran accusé de plagiat pour son hit Thinking Out Loud

L’histoire se répète… Après avoir remporté une victoire sans équivoque devant la Haute Cour de Londres pour une affaire de plagiat impliquant son méga-hit Shape of You, Ed Sheeran doit de nouveau comparaître devant la justice, cette fois pour des accusations de plagiat concernant son grand succès Thinking Out Loud.

Un juge américain vient en effet de décider qu'Ed Sheeran devait être jugé pour des allégations selon lesquelles sa chanson Thinking Out Loud, extraite de l’album X paru en 2014, reprendrait sans autorisation des parties du classique Let's Get It On de Marvin Gaye sorti en 1973.

Les avocats d’Ed Sheeran avaient tenté de faire rejeter ce procès en alléguant que les éléments musicaux qu'il aurait copiés ne sont pas suffisamment uniques pour être couverts par le droit d'auteur. Le juge de district Louis Stanton n'est toutefois pas de cet avis et celui-ci a tranché que les deux parties devront présenter leurs arguments à un jury lors d’un procès dont la date n'a pas encore été fixée.

Le début de cette affaire remonte à 2018, suite aux accusations de Structured Asset Sales, qui détient le tiers des droits de Let's Get It On de Marvin Gaye. Pour étayer sa cause, l’entreprise notait qu’Ed Sheeran avait même interprété un mélange des deux chansons, lors d'un concert à Zurich en 2014.

Peu après sa victoire dans l’affaire Shape of You, Ed Sheeran avait déclaré que « les allégations de violation du droit d'auteur étaient beaucoup trop courantes aujourd’hui et que celles-ci étaient préjudiciables à l'industrie de l'écriture de chansons ».

En 2018, l’auteur-compositeur-interprète britannique avait aussi fait face à des accusations de plagiat concernant sa chanson Photograph sortie en 2014 ainsi que la pièce The Rest of Our Life qu’il avait écrite pour les artistes country Tim McGraw et Faith Hill.

Sur une note plus positive, Ed Sheeran a dévoilé jeudi dernier Celestial, une toute nouvelle chanson réalisée en partenariat avec Pokémon!