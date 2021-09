Ed Sheeran aimerait composer la chanson d’un prochain James Bond

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ed Sheeran a des projets plein la tête! Après avoir annoncé la sortie d’un nouvel album et une tournée internationale, voilà que l’auteur-compositeur-interprète britannique évoque son rêve d’écrire et de composer une chanson originale pour un prochain film de James Bond!

« J’ai des tas d'idées pour une chanson thème de James Bond. Il y a déjà eu des discussions en ce sens, mais elles ont pris une autre direction. Mais, oui, je serais toujours partant! », a confié Ed Sheeran à la populaire émission britannique The Graham Norton Show.

Ed Sheeran lancera le 29 octobre prochain son quatrième disque solo. Intitulé =, ce disque comprendra 14 chansons, dont les extraits Bad Habits, Shivers et Visiting Hours.

Le chanteur de 30 ans amorcera par la suite sa tournée mondiale The Mathematics Tour, dont le volet européen débutera en avril 2022. Les dates de concerts pour l’Amérique du Nord et le reste du monde devraient quant à elle être dévoilées sous peu.

Quant à la chanson thème du nouveau James Bond, celle-ci s’intitule No Time to Die (comme le film) et elle est interprétée par nulle autre que Billie Eilish!