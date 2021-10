Ed Sheeran annonce avoir été testé positif à la COVID-19

Ed Sheeran a annoncé dimanche qu'il avait été testé positif à la COVID-19.

« J'ai malheureusement été testé positif à la COVID, donc je m'isole maintenant, en plus de suivre les directives du gouvernement. Cela signifie que je ne suis plus en mesure d’assurer mes engagements en personne pour le moment, donc je ferai le plus possible d’entrevues/performances depuis ma maison. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai pu laisser tomber. Soyez prudents tout le monde », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans sur les réseaux sociaux.

Ed Sheeran doit toujours lancer son quatrième disque solo le 29 octobre prochain. Intitulé =, ce disque comprendra 14 chansons, dont les extraits Bad Habits, Shivers et Visiting Hours.