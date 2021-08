Ed Sheeran annonce la date de sortie de son nouvel album

On peut affirmer sans se tromper qu’Ed Sheeran a de la suite dans les idées : après +, x, ÷, l’auteur-compositeur-interprète britannique intitulera son quatrième album studio solo =! Ce disque sera officiellement lancé le 29 octobre et il succédera à No.6 Collaborations Project, un album de collaborations paru en 2017.

« = est un disque vraiment personnel et qui compte beaucoup pour moi. Ma vie a énormément changé au cours des dernières années - je me suis marié, je suis devenu père, j'ai vécu un deuil - et tous ces sujets se reflètent sur cet album. Je le vois comme mon disque de passage à l'âge adulte, et j'ai hâte de partager ce prochain chapitre avec vous », a déclaré Ed Sheeran par voie de communiqué.

En plus de Bad Habits, le premier extrait dévoilé au cours des dernières semaines, = contiendra 13 autres titres, dont Visiting Hours, une émouvante chanson inspirée par le décès de Michael Gudinski, un grand ami d’Ed Sheeran. Cette pièce fait d’ailleurs l’objet d’un tout nouveau vidéoclip mettant en vedette Kylie Minogue et Jimmy Barnes aux chœurs (voir ci-bas).

Fruit de quatre ans de travail, = a été écrit et enregistré dans le Suffolk, à Londres, en Suède et à Los Angeles. On y retrouvera aussi les chansons Tides, Shivers, First Times, Overpass Graffiti, The Joker And The Queen, Leave Your Life, Collide, 2step, Stop The Rain, Love In Slow Motion, Sandman et Be Right Now.

Avec tant de projets en préparation, difficile de croire qu’Ed Sheeran a bien failli laisser tomber sa carrière musicale et prendre une retraite définitive lors de la naissance de sa fille, Lyra Antarctica, en août 2020!