Ed Sheeran annonce une nouvelle chanson « très différente »

Avis aux fans d’Ed Sheeran : la prochaine chanson de l’auteur-compositeur-interprète britannique promet d’être « unique » et « très différente » de ce à quoi il nous a habitués jusqu’à présent!

C’est ce qu’a déclaré Ed Sheeran le week-end dernier, dans le cadre d’une entrevue à la BBC : « Le premier extrait de mon prochain album est vraiment différent, genre vraiment, vraiment différent! Je voulais lancer ce titre aujourd’hui, mais la vidéo nécessite encore beaucoup de post-production ».

Ed Sheeran a par ailleurs avoué que sa fille n’était pas une de ses plus grandes fans! La petite Lyra, âgée de huit mois, pleure en effet à chaque fois que son papa vedette lui chante une de ses nouvelles chansons : « Elle aime Shape Of You mais elle n'apprécie rien de fort ou de triste! ».

Après avoir lancé la chanson Afterglow en décembre dernier, Ed Sheeran a récemment confirmé la sortie d’un nouvel album en 2021. Ce disque des plus attendus succédera à +, x et ÷, respectivement parus en 2011, 2014 et 2017.

Le chanteur de 30 ans avait aussi livré une vibrante performance, en mars dernier, en interprétant une nouvelle chanson intitulée Visiting Hours aux funérailles de son ami Michael Gudinski.