Ed Sheeran avoue qu’il a failli abandonner sa carrière musicale

Les fans d’Ed Sheeran l’ont échappé belle! L’auteur-compositeur-interprète britannique a en effet avoué qu’il avait bien failli laisser tomber sa carrière musicale et prendre une retraite définitive lors de la naissance de sa fille, Lyra Antarctica, en août dernier.

Ed Sheeran a fait ces confidences lors d’une récente entrevue radio, évoquant la pause professionnelle qu'il s’était accordée après sa lucrative tournée Divide, en 2019 : « J'ai arrêté de jouer de la musique pendant un moment, même si celle-ci fait partie intégrante de la personne que je suis. Ensuite, j'ai eu ma fille (en fait, ma femme a eu notre fille mais vous savez ce que je veux dire…) et, devenu parent, je me suis dit “D'accord, c'est tout. C'est moi. Je vais juste être papa. Je ne vais plus faire de musique” ».

Le chanteur de 30 ans a ajouté : « Je suis par la suite devenu vraiment triste et je n’avais plus aucun but, même si je mettais du temps et des efforts dans mon rôle de père. Et puis, j'ai soudainement réalisé qu'il était important pour ma fille de grandir en sachant que ses parents avaient une éthique de travail, qu’ils aimaient travailler dur et créer et qu’ils appréciaient leurs emplois. Je préférais que ma fille voie cela plutôt qu’elle regarde son père être techniquement au chômage. »

Ed Sheeran a conclu en déclarant « qu'il s'était lentement remis à la musique et que le processus de création avait en quelque sorte repris son cours, après une longue période où sa vie était sans direction ».

Rappelons qu’Ed Sheeran est revenu à l’avant-scène en nous offrant la chanson Afterglow en décembre dernier. Depuis, le chanteur a dévoilé Bad Habits, le premier extrait d’un nouvel album qui succédera à +, x, ÷ et No.6 Collaborations Project.

Bad Habits vient d’ailleurs de se hisser en première position du prestigieux palmarès international Billboard Global 200 qui recense chaque semaine les chansons les plus populaires dans plus de 200 pays!