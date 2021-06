Ed Sheeran collabore avec Kylie Minogue, Taylor Swift et BTS

Sorti de sa « retraite musicale » depuis peu, Ed Sheeran est plus actif que jamais! Quelques jours seulement après avoir lancé sa nouveauté Bad Habits, le chanteur britannique de 30 ans a annoncé non pas une, non pas deux, mais bien trois nouvelles collaborations avec Kylie Minogue, Taylor Swift et BTS !

Mettant en vedette Kylie Minogue, la première de cette série de collaborations paraîtra sur le prochain album d’Ed Sheeran. La chanteuse australienne assurera les chœurs d'une des chansons de ce disque aux côtés du chanteur australo-écossais Jimmy Barnes. Les rumeurs laissent entendre que la pièce en question pourrait être Visiting Hours, interprétée en primeur par Ed Sheeran lors des funérailles de son ami Michael Gudinski, en mars dernier.

Ed Sheeran a par ailleurs confié, sur les ondes d’une radio britannique, qu’il avait réenregistré la chanson Everything Has Changed en duo avec Taylor Swift. Celle-ci sera disponible sur la nouvelle version de l’album Red de l’auteure-compositrice-interprète américaine qui sortira le 19 novembre prochain.

Finalement, Ed Sheeran a révélé, dans le cadre d’une autre entrevue, qu’il avait composé une nouvelle chanson pour le prochain album du populaire boys band sud-coréen BTS. Il s’agira de la deuxième collaboration du chanteur anglais avec la formation K-pop, Ed Sheeran ayant co-écrit la pièce Make It Right pour BTS en 2019.