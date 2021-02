Ed Sheeran confirme la sortie d’un nouvel album cette année

C’est en remerciant ses fans pour leurs vœux d’anniversaire, jeudi, qu’Ed Sheeran a confirmé la sortie d’un nouvel album en 2021! Ce disque des plus attendus par les fans du chanteur de 30 ans succédera à +, x et ÷, respectivement parus en 2011, 2014 et 2017.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète britannique a annoncé cette bonne nouvelle en publiant sur Instagram une photo de lui, enfant, déguisé en pirate : « Merci à tous pour vos merveilleux messages, je me sens vraiment rempli d’amour. Je suis actuellement habillé de la même manière qu’à mes 3 ans », a écrit avec humour Ed Sheeran.

C’est toutefois la phrase suivante qui a réjoui tous ceux qui attendent avec impatience du nouveau matériel de l’interprète de Shape of You, surtout depuis la sortie de sa nouveauté Afterglow, en décembre dernier : « Je serai de retour avec mon quatrième disque plus tard dans l’année et, en attendant, je vous embrasse ».

Ed Sheeran avait annoncé en août 2019 qu’il s’accordait une pause professionnelle, après avoir lancé l’album de duos No.6 Collaborations Project et battu le record de la tournée la plus lucrative de l’histoire. Plusieurs informations laissaient toutefois entendre que le chanteur était déjà retourné en studio afin de préparer son prochain album studio.

