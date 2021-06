Ed Sheeran dévoilera sous peu la chanson Bad Habits

Vous êtes fan d’Ed Sheeran? Entourez la date du 25 juin sur votre calendrier! Le populaire auteur-compositeur-interprète britannique a en effet annoncé qu’il lancerait dans moins de deux semaines sa nouvelle chanson Bad Habits.

« J'ai travaillé fort en studio ces derniers mois et j'ai bien hâte que vous découvriez Bad Habits. Je cherche toujours à évoluer, moi et ma musique, dans de nouvelles directions et j'espère que cela s’entendra dans cette nouvelle chanson. Ça fait du bien d'être de retour! », a déclaré Ed Sheeran par voie de communiqué.

Ed Sheeran interprétera Bad Habits pour la toute première fois lors de l'UEFA Euro 2020 sur TikTok, le 25 juin à 16 h (heure du Québec). Quant au vidéoclip de la chanson, celui-ci sera réalisé par Dave Meyers qui a récemment signé les clips des chansons Higher Power de Coldplay et All I Know So Far de P!nk. Si on en croit les images publiées sur les réseaux sociaux, on pourra notamment y voir le chanteur déguisé en vampire (voir ci-bas).

Il y a quelques semaines, Ed Sheeran avait annoncé son retour dans le cadre d’une entrevue à la BBC, qualifiant le premier extrait de son prochain album « d’unique et très différent » de ce à quoi il nous a habitués jusqu’à présent. Le chanteur de 30 ans avait également laissé entendre qu'une annonce concernant une nouvelle tournée était « imminente ».

Après avoir lancé la chanson Afterglow en décembre dernier, Ed Sheeran a récemment confirmé la sortie d’un nouveau disque en 2021. Cet album des plus attendus succédera à +, x et ÷, respectivement parus en 2011, 2014 et 2017.