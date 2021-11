Ed Sheeran et BTS, grands lauréats des MTV Europe Music Awards

Ed Sheeran et BTS sont sans conteste les grands gagnants des MTV Europe Music Awards qui se déroulaient dimanche soir en direct de Budapest, en Hongrie!

Le chanteur britannique a remporté les trophées du « Meilleur artiste » et de la « Meilleure chanson » pour Bad Habits, tandis que le boys band sud-coréen a gagné 4 prix, dont celui du « Meilleur groupe ». Lil Nas X s’est aussi démarqué en méritant le MTV EMA du « Meilleur vidéoclip » pour Montero (Call Me By Your Name).

Même s’il avait récolté le plus grand nombre de nominations cette année, Justin Bieber a mordu la poussière. Le chanteur canadien était en lice dans 8 catégories, dont « Meilleur artiste », « Meilleur vidéoclip », « Meilleure chanson » (Peaches et Stay) ainsi que « Meilleur artiste canadien », un prix qui a finalement été décerné à la jeune sensation de 18 ans, Johnny Orlando.

Voici la liste complète des lauréats :

Best artist : Ed Sheeran

Best song : Ed Sheeran - Bad Habits

Best video : Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Best collaboration : Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Best group : BTS

Best new : Saweetie

Best pop : BTS

Best electronic : David Guetta

Best rock : Måneskin

Best alternative : Yungblud

Best Latin : Maluma

Best hip hop : Nicki Minaj

Best K-pop : BTS

Best push : Olivia Rodrigo

Biggest fans : BTS

Video for good : Billie Eilish - Your Power

Best U.S. act : Taylor Swift

Best Canada act : Johnny Orlando