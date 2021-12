Ed Sheeran et Elton John annoncent la sortie de leur chanson de Noël

C’est maintenant confirmé : Ed Sheeran et Elton John lanceront leur première chanson de Noël en duo ce vendredi 3 décembre! Intitulée Merry Christmas, cette nouveauté fait l’objet d’un savoureux teaser directement inspiré d’une célèbre scène du film Love Actually. On peut y voir l’interprète de Shape of You frapper à la porte de son compatriote, avant de lui montrer plusieurs affiches écrites à la main!

Les deux artistes britanniques ont profité de l’occasion pour annoncer que les fonds récoltés grâce à la chanson Merry Christmas seront remis à la Fondation Ed Sheeran Suffolk Music ainsi qu'à la Fondation Elton John AIDS. Un vidéoclip consacré à cette pièce sera aussi dévoilé ce vendredi.

Rappelons que ce projet de chanson de Noël a débuté lorsqu’Elton John a téléphoné à Ed Sheeran, le 25 décembre 2020, se réjouissant que sa pièce Step Into Christmas soit de retour sur les palmarès britanniques, près de 50 ans après sa création, en 1973. Il aurait alors déclaré à son jeune confrère : « Je veux faire une autre chanson de Noël. La ferais-tu avec moi? ». Très inspiré, le duo a depuis ce temps réussi à écrire et composé non pas une, mais bien trois chansons de Noël!

Ed Sheeran a lancé le 29 octobre dernier son quatrième disque solo. Baptisé =, ce disque comprend 14 chansons, dont les extraits Bad Habits, Shivers, Overpass Graffiti et Visiting Hours. L’auteur-compositeur-interprète de 30 ans présentera également sa tournée mondiale The Mathematics Tour afin de faire la promotion de son nouvel album.

De son côté, Elton John a lancé le 22 octobre dernier son 36e disque studio, l’album de collaborations The Lockdown Sessions porté par le hit Cold Heart (PNAU Remix) interprété en duo avec Dua Lipa. Toujours très actif, le chanteur de 74 ans présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal, en février 2022.