Ed Sheeran lance une nouvelle collection de guitares

Vous cherchez encore le cadeau de Noël idéal pour un musicien de votre entourage? La prochaine suggestion est pour vous! Ed Sheeran vient de lancer une nouvelle collection de guitares baptisée Equals Edition, un nom inspiré de son plus récent album (=).

« Il y a moins de groupes et d'artistes qui utilisent des guitares de nos jours, et aussi moins d'enfants qui jouent de la guitare. C'est quelque chose que j'aimerais changer en mettant ces guitares de grande qualité entre les mains des enfants et en les encourageant à apprendre et à progresser », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans par voie de communiqué.

Développées en collaboration avec George Lowden, le luthier officiel d’Ed Sheeran depuis six ans, ces guitares sont fabriquées en Irlande du Nord à base de noyer et d’épicéa, en plus de comporter des incrustations de symboles inspirés de l'album =.

Seulement 3 000 de ces guitares seront disponibles dans le monde chez les concessionnaires Lowden qui comptent une douzaine de points de vente au Canada, dont à Montréal, Québec et Saguenay.

Afin de marquer le lancement de cette collection de guitares, Ed Sheeran a fait don d’un prototype unique de cet instrument à une école de Framlingham, située dans le Suffolk, en Angleterre.

Après avoir lancé le 29 octobre son quatrième disque solo, Ed Sheeran a dévoilé la semaine dernière Merry Christmas, sa première chanson de Noël interprétée en duo avec Elton John.