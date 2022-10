Ed Sheeran prépare un documentaire et un nouvel album

Bonne nouvelle pour les fans d’Ed Sheeran : le populaire chanteur britannique a révélé qu’un documentaire sur sa vie et sa carrière ainsi qu’un nouvel album sont actuellement en production!

« Nous tournons présentement un documentaire sur ma vie et il y a eu de longues discussions sur ce qui y sera inclus. Honnêtement, ça ne sert à rien d'y mettre quelque chose qui nuirait à ma vie », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète de 31 ans au quotidien The Sun.

Ed Sheeran a par ailleurs annoncé que sa tournée Mathematics, qui a débuté en avril, devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Le chanteur lancera également un nouvel album intitulé Subtract (-) au début de l’an prochain.

« La pression face à chaque album qui était une machine pop gargantuesque est terminée. J'en ai eu cinq et il est maintenant temps d'explorer de nouvelles façons de faire les choses et de prendre des risques. Je vais être en tournée dans les stades pendant des années, donc même si je sors un album et que ça explose, je jouerai toujours devant 90 000 personnes par soir », a expliqué Ed Sheeran.

Dans le cadre de cette entrevue, l’artiste a aussi confié qu'il avait choisi de vivre dans le Suffolk, en Angleterre, au lieu de New York ou de Los Angeles où il serait constamment sous le feu des projecteurs : « À la maison, je suis un ami, un père, un mari, un fils. On ne peut pas ramener la célébrité chez-soi. »

Au cours des derniers mois, Ed Sheeran a dévoilé Celestial, une chanson réalisée en partenariat avec Pokémon, ainsi que Call on Me, un duo bilingue avec Vianney. Quant à son plus récent album, =, celui-ci est sorti en octobre 2021.