Ed Sheeran reçoit 1,4 M$ en dédommagement dans une affaire de plagiat

Après avoir remporté une victoire sans équivoque devant la Haute Cour de Londres pour une affaire de plagiat impliquant son méga-hit Shape of You, Ed Sheeran vient maintenant d’obtenir un dédommagement de 916 200 livres sterling (1,4 million de dollars canadiens) pour couvrir les frais juridiques engendrés par cette longue bataille judiciaire.

En avril dernier, la justice britannique avait débouté les auteurs-compositeurs Sami Chokri et Ross O’Donoghue qui accusaient le chanteur britannique d’avoir copié leur chanson Oh Why sortie en 2015. Ed Sheeran avait alors témoigné en personne devant le tribunal de Londres pour défendre sa réputation, dans cette affaire qui s’étirait depuis 2018.

Le juge Antony Zacaroli avait donné raison à l’auteur-compositeur-interprète et à ses co-auteurs Johnny McDaid et Steve Mac, affirmant qu’ils « n’avaient pas copié, ni délibérément ni inconsciemment, une partie de la mélodie de la chanson Oh Why pour le succès Shape of You ».

Premier extrait de l’album Divide (÷), Shape of You a été lancée le 6 janvier 2017. Trois semaines plus tard, cette chanson s’installait au numéro 1 du Billboard Hot 100, un séjour en première place qui allait durer pas moins de 12 semaines! Quant au vidéoclip de Shape of You, celui-ci cumule à ce jour plus de 5,7 milliards de visionnements sur YouTube.

Chanson la plus écoutée en ligne de l’histoire de la musique, Shape of You a aussi grandement contribué à l’énorme succès de l’album Divide (÷), en plus de permettre à Ed Sheeran de recevoir un prix lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards.