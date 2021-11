Ed Sheeran serait déjà prêt à lancer un (autre) nouvel album

Les fans d’Ed Sheeran n’auront pas à attendre bien longtemps avant d’entendre du nouveau matériel de leur chanteur préféré! C’est ce qu’a révélé Stuart Camp, le gérant de l’artiste, dans les pages du journal britannique The Sun, quelques jours seulement après la sortie de l’album =.

« Il est davantage question de l'empêcher de sortir un disque une semaine après celui-ci! On a le matériel, et il n'y aura pas à nouveau quatre ans d'attente, je peux vous le garantir. Ed sait déjà ce que va être son prochain album. Il écrit tellement de chansons, il veut toutes les sortir et surtout ne pas les laisser dormir sur un disque dur », a déclaré Stuart Camp, évoquant la parution de = quatre ans après ÷ (et deux ans après No.6 Collaborations Project, paru en 2019).

Il y a quelques mois, Ed Sheeran avait confié avoir écrit pas moins de 230 chansons au cours des dernières années, ce qui lui donne amplement la possibilité de lancer encore plusieurs disques dans les années à venir!

Mais, d’ici-là, Ed Sheeran compte d’abord présenter sa tournée mondiale The Mathematics Tour afin de faire la promotion de son album = paru le 29 octobre. L’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans interprétera sur scène les titres de son quatrième disque solo, dont les extraits Bad Habits, Shivers, Overpass Graffiti et Visiting Hours.

Ayant terminé sa période d’isolement, dix jours après avoir été testé positif à la COVID-19, Ed Sheeran sera de passage à la populaire émission américaine Saturday Night Live ce week-end.