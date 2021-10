Elton John bat un record de tous les temps grâce à Cold Heart

Malgré ses 74 ans bien sonnés, rien n’arrête Elton John! Le célèbre chanteur britannique vient en effet de fracasser un nouveau record en devenant le premier artiste à voir au moins une de ses chansons s’inscrire dans le top 10 au Royaume-Uni durant six décennies différentes (1970, 1980, 1990, 2000, 2010 et 2020).

Elton John a réussi cet exploit grâce à sa chanson Cold Heart (PNAU Remix) interprétée en duo avec Dua Lipa. Cette pièce est extraite de l’album The Lockdown Sessions qui sera lancé le vendredi 22 octobre prochain.

Cette nouvelle entrée au palmarès permet à Elton John de devancer des artistes aussi prolifiques qu’Elvis Presley, Michael Jackson, David Bowie et Cher qui ont figuré au top 10 britannique durant « seulement » cinq décennies!

Mais ce n’est pas tout! Elton John a battu un autre record, cette fois-ci du côté des États-Unis. L’interprète de Rocket Man s’est hissé dans le Top 40 du Billboard Hot 100 durant cinq décennies, la première fois grâce à Your Song en 1970 et la plus récente, ce mois-ci, avec Cold Heart.

Enregistré en pleine pandémie, l’album The Lockdown Sessions deviendra le 36e disque studio d’Elton John. Outre Cold Heart (PNAU Remix) avec Dua Lipa, on y retrouvera des collaborations comme Finish Line avec Stevie Wonder, After All avec Charlie Puth et la reprise de Nothing Else Matters de Metallica avec Miley Cyrus, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith.

Rappelons qu’Elton John présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal en février 2022.