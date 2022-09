Elton John célébrera le pouvoir de la musique à la Maison-Blanche

Elton John se produira ce vendredi 23 septembre à la Maison-Blanche, dans le cadre d’un concert visant à « célébrer le pouvoir unificateur et réparateur de la musique », et ce, à l’invitation de nul autre que Joe Biden!

Selon le communiqué diffusé par l’entourage du président américain, Joe Biden et son épouse veulent ainsi saluer « la vie et l’œuvre » du légendaire chanteur et pianiste britannique de 75 ans, ainsi que son engagement social. Intitulé A Night When Hope and History Rhyme, cet événement est organisé en collaboration avec le réseau A&E et The History Channel.

Lors de cette grande soirée, Elton John interprétera quelques-uns de ses classiques devant plus de 2000 invités que la Maison-Blanche qualifie de « celles et ceux qui font l’Histoire tous les jours » : des enseignants, du personnel médical, des travailleurs de première ligne, des étudiants ainsi que des personnes engagées dans la lutte pour les droits des membres de la communauté LGBTQ+ et dans celle pour une meilleure prise en charge de la santé mentale.

Il ne s’agira toutefois pas de la première fois qu’Elton John est invité au 1600, Pennsylvania Avenue. En 1998, le chanteur avait en effet reçu une invitation du président Bill Clinton pour se produire lors d'un dîner dédié à l'ancien premier ministre britannique Tony Blair.

Ayant vendu plus de 300 millions d’albums dans le monde, Elton John a lancé le 26 août denier sa chanson Hold Me Closer interprétée avec Britney Spears. Cette collaboration fait suite à l’album The Lockdown Sessions paru en octobre 2021 et comprenant notamment le hit Cold Heart en duo avec Dua Lipa.