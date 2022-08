Elton John collabore avec ABBA et Britney Spears

Alors qu’Elton John s’apprêterait à se joindre à Britney Spears pour nous offrir une nouvelle version en duo de son classique Tiny Dancer, le célèbre chanteur britannique vient de collaborer avec une autre légende de la musique, nul autre que Benny Andersson d’ABBA!

Tous deux assis au piano, Elton John et Benny Andersson ont publié sur TikTok un court mashup réunissant les chansons Bennie and the Jets de Sir Elton sortie en 1973 et Chiquitita du groupe suédois ABBA popularisée en 1979.

Avec ce mashup pour le moins inusité, Elton John poursuit sa série de collaborations entamée avec son album The Lockdown Sessions paru le 22 octobre dernier. Le 36e disque studio du chanteur et musicien de 75 ans comprend de nombreux duos, dont Cold Heart avec Dua Lipa et Finish Line avec Stevie Wonder, ainsi que la reprise de Nothing Else Matters de Metallica avec Miley Cyrus, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith.

Quant au duo des plus attendus entre Elton John et Britney Spears, celui-ci devrait être dévoilé incessamment si on en croit Paris Hilton qui a eu le privilège d’entendre en primeur cette nouvelle version de Tiny Dancer qu’elle a qualifiée mardi d’« incroyable et emblématique ».