Elton John et Britney Spears dévoilent la version acoustique d'Hold Me Closer

Elton John vient de dévoiler une magnifique version acoustique de sa chanson Hold Me Closer interprétée en duo avec Britney Spears. Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip officiel mettant en vedette le patineur artistique américain Nathan Chen, triple champion du monde et médaillé d’or aux Jeux olympiques de 2022.

Fan de longue date d’Elton John, Nathan Chen a souvent intégré les chansons du légendaire chanteur britannique en compétition. Ce fait est venu aux oreilles du principal intéressé qui a même invité l’athlète à un des spectacles de sa tournée Farewell Yellow Brick Road à Charlotte, en Caroline du Nord.

« La musique d'Elton John signifie quelque chose pour tous ceux qui l'ont déjà écoutée. Rocket Man m'a toujours intrigué - c'est un autre monde, mais il s'agit tout autant de nos vies sur Terre, de l'amour et de la solitude, des rêves et des déceptions. D'une certaine manière, Rocket Man capture ce qu'a été mon propre voyage - et le fait de patiner aux Jeux olympiques a été l'un des moments les plus spéciaux de ma vie. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai entendu qu'Elton avait pensé à moi pour cette vidéo. Elton et Britney ont créé quelque chose de vraiment beau avec cette version de Hold Me Closer - et je suis tellement honoré d'en faire partie! », a déclaré Chen par voie de communiqué.

Lancée le 26 août dernier, Hold Me Closer est une nouvelle version du classique Tiny Dancer qui intègre des extraits de The One, une autre pièce d’Elton John. Avec cette chanson, le chanteur de 75 ans poursuit sa série de collaborations entamée avec son album The Lockdown Sessions qui comprend notamment le hit Cold Heart en duo avec Dua Lipa.

Hold Me Closer est aussi la première nouvelle chanson de Britney Spears depuis 2016. Elton John a d’ailleurs récemment déclaré qu’il souhaitait collaborer à nouveau avec la chanteuse américaine, mais cette fois-ci en personne, Hold Me Closer ayant été enregistrée à distance, entre Londres et Los Angeles où se trouvaient respectivement les deux artistes.