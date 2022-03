Elton John et Stevie Wonder dévoilent l’émouvant vidéoclip de Finish Line

Elton John a mis en ligne le touchant vidéoclip de la chanson Finish Line, sa toute première collaboration officielle avec une autre légende de la musique, Stevie Wonder!

Réalisée par Zack Sekuler, cette vidéo de plus de quatre minutes est composée d’images de grands moments de la vie (naissance, premiers pas, mariage, anniversaires, etc.), le tout entrecoupé de scènes rappelant les défis engendrés par la pandémie et le courage des travailleurs de première ligne qui ont lutté avec acharnement contre la COVID-19.

Le vidéoclip de Finish Line témoigne aussi de l’amitié de longue date entre Elton John et Stevie Wonder au moyen d’images d’archives des deux artistes captées au fil du temps, que ce soit sur scène ou en coulisses.

« J'ai toujours aimé collaborer avec Stevie et je me réjouis de voir, qu'après 50 ans d'amitié, on arrive enfin à faire un vrai duo ensemble. La voix de Stevie est aussi belle que dans mes souvenirs. Il sonne toujours comme un jeune homme de 17 ans qui chante avec une joie et une exubérance dans la voix », avait déclaré Elton John lors de la sortie de Finish Line.

« C'est à la fois une grande joie et un honneur de chanter et de jouer du piano et de l'harmonica pour Elton. Tous ceux qui vont entendre sa voix sur Finish Line vont ressentir sa sagesse, son amour mais aussi sa résilience », avait ajouté Stevie Wonder, aujourd’hui âgé de 71 ans.

Finish Line est extraite de l’album The Lockdown Sessions d’Elton John enregistré durant la pandémie et lancé le 22 octobre dernier. Outre ce duo avec Stevie Wonder, on retrouve sur le 36e disque studio du célèbre chanteur britannique de 74 ans des collaborations avec de nombreux artistes, dont le hit Cold Heart interprété avec Dua Lipa et la reprise de Nothing Else Matters de Metallica avec Miley Cyrus, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith.

À la grande déception de ses fans, Elton John a récemment annulé les deux concerts qu’il devait présenter au Centre Bell de Montréal cet hiver en raison des mesures sanitaires liées à la vague Omicron.