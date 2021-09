Elton John lancera un album de collaborations cet automne

Elton John a annoncé mercredi qu'il lancerait le 22 octobre prochain un tout nouvel album de collaborations enregistré durant la pandémie! Judicieusement intitulé The Lockdown Sessions, ce disque comprendra des duos avec des artistes comme Dua Lipa, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Charlie Puth, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Lil Nas X et Eddie Vedder.

« La dernière chose à laquelle je m'attendais pendant le confinement était de faire un album. Mais, au fur et à mesure que la pandémie se poursuivait, des projets ponctuels ont vu le jour. Certaines des sessions d'enregistrement devaient se faire à distance, via Zoom, ce que je n'avais évidemment jamais fait auparavant. D’autres sessions ont été enregistrées avec des règles de sécurité très strictes », a déclaré Elton John par voie de communiqué.

« Tous les morceaux sur lesquels j'ai travaillé étaient vraiment intéressants et diversifiés, des trucs complètement différents de tout ce pour quoi je suis connu, des trucs qui m'ont fait sortir de ma zone de confort pour explorer un tout nouveau territoire. Travailler avec différents artistes pendant le confinement m'a rappelé mes expériences de studio à la fin des années 1960. J'avais bouclé la boucle : j'étais à nouveau un musicien de sessions d’enregistrement. Et c'était génial », a ajouté le mythique chanteur britannique aujourd’hui âgé de 74 ans.

Le 36e album studio d’Elton John comprendra notamment la chanson Cold Heart (PNAU Remix) en duo avec Dua Lipa, lancée il y a trois semaines. On retrouvera également sur The Lockdown Sessions la reprise de Nothing Else Matters de Metallica signée Miley Cyrus, Elton John, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo et Chad Smith et sortie en juin dernier.

Après avoir été contraint de suspendre sa tournée Farewell Yellow Brick Road au début de la pandémie, Elton John remontera bientôt sur scène. Deux concerts sont d’ailleurs prévus au Centre Bell de Montréal en février 2022.

Voici la liste complète des chansons qui figureront sur The Lockdown Sessions :

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly

4. Elton John & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John & Years & Years – It's a sin (global reach mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John & SG Lewis – Orbit

10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me

13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You