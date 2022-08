C’est maintenant confirmé : Elton John lancera une chanson en duo avec Britney Spears! Intitulée Hold Me Closer, cette pièce sera une nouvelle version du classique Tiny Dancer du légendaire chanteur britannique.

Elton John a fait cette annonce lundi après-midi sur les réseaux sociaux, au même moment où sa compagnie de disques confirmait que le titre de cette nouveauté tirait son origine des paroles « Hold me closer, tiny dancer » de la chanson originalement parue sur l’album Madman Across the Water en 1971.

Hold Me Closer sera la première nouvelle chanson de Britney Spears depuis 2016. Avec cette chanson, Elton John poursuit sa série de collaborations entamée avec son album The Lockdown Sessions lancé le 22 octobre dernier.

Le 36e disque studio de l’artiste de 75 ans comprend de nombreux duos, dont Cold Heart avec Dua Lipa, une chanson composée d’échantillonnages de Sacrifice (1989) et Rocket Man (1972), deux grands succès d’Elton John remixés par le trio australien de musique dance PNAU.

La semaine dernière, Paris Hilton avait qualifié la collaboration d’Elton John et de son amie Britney Spears d’« incroyable et emblématique », après avoir eu le privilège d’entendre en primeur cette nouvelle version de Tiny Dancer.

Produite par Andrew Watt, la chanson Hold Me Closer devrait être dévoilée d’ici la fin du mois d’août.