Elton John prépare une collaboration avec Metallica

Après avoir chanté l’an dernier en duo avec Ozzy Osbourne, Elton John s’apprête à dévoiler une autre collaboration pour le moins inusitée, celle-là avec nul autre que Metallica! C’est ce que vient de révéler le célèbre chanteur britannique, dans le cadre d’une entrevue en ligne.

« Je viens de faire quelque chose avec Metallica. Pendant le confinement, j'ai aussi travaillé avec Gorillaz et d’autres artistes. Je n’ai pas enregistré de trucs en solo mais plutôt des trucs formidables avec d’autres personnes », a déclaré Sir Elton John, refusant de donner plus de détails sur ses mystérieux projets ou encore une quelconque date de sortie.

Afin de célébrer son 74e anniversaire de naissance, la semaine dernière, Elton John a par ailleurs mis en ligne six chansons inédites, dont Scarecrow, sa toute première collaboration avec Bernie Taupin. Enregistrée en 1967, cette pièce allait marquer le coup d’envoi d’un long et fructueux partenariat qui donna naissance à toute une série de succès comme Your Song, Rocket Man et Nikita.

En plus de Scarecrow, Elton John a dévoilé Holiday Inn, Keep It a Mystery, Smokestack Children, Two of a Kind et Conquer the Sun, des chansons qui paraîtront toutes sur la version numérique de la compilation Elton : Jewel Box. Sorti en novembre dernier, ce coffret regroupe plus de 100 chansons rares ou inédites enregistrées entre 1965 et 2019.