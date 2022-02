Elton John reporte encore ses deux concerts au Centre Bell

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Elton John : le légendaire chanteur britannique a une fois de plus décidé de reporter ses deux concerts prévus au Centre Bell de Montréal en raison des restrictions sanitaires.

Elton John devait à l’origine présenter deux concerts au Centre Bell les 18 et 19 février 2022, spectacles qui avaient été repoussés une première fois aux 9 et 10 mars.

Le chanteur de 74 ans a finalement annoncé mardi que ces deux représentations étaient reportées à une date indéterminée, tout comme celles prévues à la ScotiaBank Arena de Toronto.

« Salut Canada! En raison des restrictions de capacité continues au Québec et en Ontario, les spectacles au Centre Bell les 9 et 10 mars et à la ScotiaBank Arena les 12 et 13 mars ont été reportés. Si vous avez des billets, veuillez les conserver car l'organisateur de l'événement essaie toujours de reprogrammer ces concerts ».

Si on remonte encore plus dans le temps, le passage d’Elton John dans la métropole devait d'abord avoir lieu en avril 2020, au moment où la première vague de la pandémie a frappé.

Dans le cadre de ces spectacles, Elton John doit interpréter ses plus grands succès, ainsi que les chansons de son album The Lockdown Sessions lancé le 22 octobre dernier.

Rappelons qu’Elton John a récemment dû reporter deux spectacles de sa tournée Farewell Yellow Brick Road prévus à Dallas, après avoir été lui-même testé positif à la COVID-19.