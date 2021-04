Émile Bilodeau dévoile la chanson engagée La jungle du capital

Émile Bilodeau a lancé ce week-end la chanson La jungle du capital, premier extrait de Petite nature, son troisième album qui verra le jour en septembre prochain.

« L'écart entre les riches et les pauvres doit ralentir, les plus gros doivent arrêter de manger les plus petits et les riches qui s'empiffrent sur le dos de notre climat doivent régler leurs comptes. Sinon, nous deviendrons les lions de la rébellion, l'humble animal de la jungle du capital »,a déclaré Émile Bilodeau sur les réseaux sociaux, en citant quelques paroles de sa nouveauté.

L’album Petite nature succédera à Grandeur mature paru en octobre 2019. Aujourd’hui âgé de 24 ans, l’auteur-compositeur-interprète s’était fait connaître du grand public en 2016 grâce au disque Rites de passage qui comprenait notamment les chansons J'en ai plein mon cass et Tu me dirais-tu.

Émile Bilodeau a par ailleurs confié au Journal de Montréal qu’il débutera dès le mois de mai l’enregistrement d’un quatrième album baptisé Tout seul comme un grand. Comme son titre l’indique, ce disque sera entièrement écrit, composé, joué et réalisé par Émilie Bilodeau. On ignore pour l’instant la date de sortie de ce nouvel opus mais ce sera assurément après celle de Petite nature.