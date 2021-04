Evanescence annonce un concert en ligne animé par Alice Cooper

De nouvelles chansons, un cinquième album, un vidéoclip et maintenant un concert virtuel! Rien n’arrête les membres d’Evanescence qui ont annoncé qu’ils présenteraient un concert en ligne animé par nul autre qu’Alice Cooper, le jeudi 13 mai prochain, à 21 h.

Intitulé Driven to Perform, ce spectacle virtuel mettra également en vedette, en première partie, le vainqueur d'un concours opposant plusieurs formations musicales. Pour participer, les groupes étaient invités à reprendre le classique Under My Wheels d’Alice Cooper sorti en 1971.

Trois finalistes ont été retenus : South Of Eden de l'Ohio, Ashland de l'Illinois et Suspect208 de Los Angeles, un groupe composé de London Hudson (le fils de Slash, le guitariste de Guns N 'Roses,) à la batterie et de Tye Trujillo (le fils de Robert Trujillo, le bassiste de Metallica) à la basse. Les fans sont invités à voter pour leur groupe favori en cliquant ici.

« Ce concours de groupes de garage me touche beaucoup parce que j'ai commencé ma carrière de la même manière que beaucoup d'entre eux. J'ai un jour été poussé à monter sur scène et à me produire. C'est dans les garages de tout le pays que tant de musiciens trouvent leur son et font leurs débuts », a déclaré Alice Cooper par voie de un communiqué.

Evanescence a lancé le 26 mars dernier l’album The Bitter Truth. Ce disque de la formation américaine compte 12 nouvelles chansons, dont l’extrait Better Without You qui vient de faire l’objet d’un vidéoclip.