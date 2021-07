EXCLUSIVITÉ : Roxane Bruneau se confie sur sa nouveauté

Après avoir vu sa chanson À ma manière fracasser un record, Roxane Bruneau lance officiellement Si jamais on me cherche, nouvel extrait de son album Acrophobie. L’auteure-compositrice-interprète s’est confiée sur le processus de création de cette chanson, en exclusivité mercredi, dans l’émission JAY L’ÉTÉ diffusée sur les ondes de Rouge FM.

« Moi, souvent, je vais créer dans l’urgence... Mais ce qui est drôle avec cette toune-là, c’est que la musique devait d’abord servir à C’est n’importe quoi (Oulalala), une chanson dont les paroles sont composées de commentaires écrits par mes fans. Mais je l’ai trouvée tellement bonne que j’ai décidé d’en faire une nouvelle chanson. On était en pleine pandémie, tout le monde rêvait de voyager, de partir et de sortir. Alors, pendant que j’étais en plein burn-out dans mon sous-sol, j’ai écrit cette chanson qui s’appelle Si jamais on me cherche », a expliqué Roxane Bruneau.

La chanteuse de 30 ans en a profité pour faire une révélation pour le moins surprenante à l’animateur Jay Du Temple : « Mon studio principal est dans mon sous-sol mais celui pour enregistrer ma voix est… dans ma douche! J’ai ajouté de la mousse (pour insonoriser, pas pour me laver!) et tout mon disque Acrophobie a été enregistré là! ».

Paru le 13 novembre dernier, Acrophobie s’est hissé au Top 10 des albums les plus vendus au Canada, un véritable exploit pour un disque francophone! Quant à la chanson À ma manière, celle-ci est demeurée au numéro 1 du Top 100 Radio au Québec durant 18 semaines consécutives, ce qui constitue un nouveau record pour une artiste féminine!