FLASHBACK : Billy de Julie Masse, numéro 1 en novembre 1990

C’était en novembre 1990. Après avoir connu son premier numéro 1 quelques mois plus tôt avec C’est zéro, Julie Masse récidivait avec un autre méga-hit tiré de son premier album éponyme : Billy!

Grâce aux succès C’est zéro, Billy, Sans t'oublier et Prends bien garde, le tout premier disque de Julie Masse allait être certifié disque platine au Québec, en plus de remporter trois prix Félix au Gala de l’ADISQ.

Plus de 30 ans plus tard, qui ne se souvient pas de ce fameux Billy, celui qui avait fait battre le cœur de la belle Julie Masse? Dire que, cinq ans plus tard, la chanteuse alors devenue une des plus grandes stars au Québec allait craquer pour un certain…. Corey Hart!

Alors, on compte jusqu’à trois et on chante en cœur :

Billy j'te veux dans ma vie

Billy j'suis jamais partie

Je t’ai gardé une place au chaud dans mes feelings

Je couperai jamais le fil de Montréal à Brooklyn