FLASHBACK : Ed Sheeran célèbre les 10 ans de son premier hit

Alors qu’il s’apprête à lancer une nouvelle chanson baptisée Bad Habits, Ed Sheeran célèbre cette semaine les 10 ans de The A Team, son tout premier succès international!

« J'ai écrit The A Team en 2009, alors que j'avais 18 ans. C'est la chanson qui m'a permis de décrocher mon premier contrat de disque. Elle est devenue mon premier single et m'a fait connaître dans le monde entier. Avec le recul, c'est fou de voir comment une chanson que j'ai écrite à l’adolescence, dans une chambre d'étudiant, a voyagé si loin dans le monde et m’a permis de réaliser tous mes rêves et même plus! », a confié Ed Sheeran en publiant sur les réseaux sociaux une nouvelle version acoustique de son premier hit.

Officiellement lancée le 12 juin 2011, The A Team s’est hissée au top 10 des palmarès internationaux, avant d’être mise en nomination dans la prestigieuse catégorie « Chanson de l’année » aux Grammy Awards, en 2013.

Afin de tenir ses fans en haleine, Ed Sheeran a par ailleurs mis en ligne mercredi un court extrait du vidéoclip officiel de sa nouveauté Bad Habits qui sera dévoilée le vendredi 25 juin prochain (voir ci-bas).

Il y a quelques semaines, le populaire auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans avait qualifié le premier extrait de son prochain album « d’unique et très différent ».