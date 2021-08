FLASHBACK : I Do It For You de Bryan Adams, numéro 1 il y a 30 ans

C’était il y a 30 ans jour pour jour : Bryan Adams trônait au sommet des palmarès du monde entier grâce au méga-hit (Everything I Do) I Do It for You tiré de la bande sonore originale du célèbre film Robin des Bois : Prince des voleurs mettant en vedette Kevin Costner et Morgan Freeman!

Lancée le 18 juin 1991, la chanson (Everything I Do) I Do It for You a mis quelques semaines à peine pour atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100, avant de s’y maintenir durant sept semaines consécutives, du 27 juillet au 13 septembre.

Écrite par Bryan Adams, Michael Kamen et Robert John « Mutt « Lange, (Everything I Do) I Do It for You est par la suite parue sur Waking Up the Neighbours, le sixième album studio du chanteur canadien sorti le 24 septembre 1991.

Maintes fois récompensée, (Everything I Do) I Do It for You a notamment remporté le Grammy Award de la « Meilleure chanson écrite pour un film ou la télévision » en 1992. Cette ballade inoubliable a également décroché une nomination dans la catégorie « Meilleure chanson de film » aux Oscars mais elle a finalement mordu la poussière face à Beauty and the Beast interprétée par Céline Dion et Peabo Bryson.

Afin de se rappeler l’année 1991, voici le vidéoclip officiel d’(Everything I Do) I Do It for You de Bryan Adams!