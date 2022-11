FLASHBACK : I Will Always Love You de Whitney Houston, no 1 en 1992

C’était il y a 30 ans cette semaine : Whitney Houston atteignait la première position des palmarès grâce au méga-hit I Will Always Love You, tiré de la bande originale du film The Bodyguard qui mettait aussi en vedette Kevin Costner!

Initialement écrite et interprétée par Dolly Parton en 1973, la chanson I Will Always Love You a été rendue célèbre grâce à la version de Whitney Houston sortie en novembre 1992. Cette interprétation magistrale est demeurée pas moins de 14 semaines au numéro 1 du classement Billboard Hot 100, un record pour l’époque!

Mis en ligne le 27 septembre 2010, le vidéoclip officiel d’I Will Always Love You est quant à lui devenu le premier succès solo des années 90 à cumuler un milliard de visionnements sur YouTube, en octobre 2020.

Puis, en janvier dernier, I Will Always Love You a été certifiée disque diamant aux États-Unis pour avoir été vendue à 10 millions d’exemplaires en sol américain. Cette chanson est d’ailleurs devenue la première pièce tirée d'une bande originale de film interprétée par une artiste féminine à recevoir cette prestigieuse distinction.

Plus de dix ans après son décès survenu le 11 février 2012, Whitney Houston fera bientôt l’objet d’un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody, tandis qu’un remake du film The Bodyguard est présentement en chantier.